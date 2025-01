Cartelle, decadenza dai nuovi piani di dilazione con otto rate non pagate

La decadenza dai piani di dilazione si verifica automaticamente con il mancato versamento di 8 rate anche non consecutive, per tutte le domande presentate dal 16 luglio 2022 (e dunque anche per le istanze che si presentano quest’anno). Sempre con riferimento alle medesime domande, una volta caducato il piano di rientro non è più possibile rateizzare il debito residuo.

In caso di decadenza dalla rottamazione quater, è possibile rateizzare le somme ancora dovute a condizione che stesse non fossero state...