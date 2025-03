Distacchi di personale, Assonime: Iva solo sul mark up (ma c’è il no delle Entrate)

Distacco del personale soggetto ad Iva, ma su un imponibile costituito solo dalla parte delle somme dovute che eccede il rimborso degli oneri retributivi e contributivi. Per gli enti non commerciali il distacco del proprio personale, operante nell’ambito istituzionale dell’ente, presso le partecipate non costituisce di per sé attività d’impresa.

Questa la lettura del trattamento fiscale del prestito e distacco del personale proposta da Assonime, con la circolare n. 4. In effetti, la recente modifica...