DLA Piper e Latham & Watkins nell’operazione di riassetto del capitale di Lynx

Luciano Morello, Fabio Del Bene, Alessia De Coppi, Giovanni Spedicato

DLA Piper ha assistito la holding dei fratelli Matteo e Federico Moretti, rispettivamente Amministratore Delegato e Direttore Generale di Lynx S.p.A., nell’acquisto delle azioni detenute da FSI SGR Spa per conto del fondo “FSI I”. Contestualmente, la piattaforma Global Credit di The Carlyle Group, assistita da Latham & Watkins, ha effettuato un investimento strategico di lungo termine in Lynx mediante la sottoscrizione di un prestito obbligazionario senior e garantito emesso dalla società holding e acquisendo una partecipazione pari al 5% del capitale della medesima società holding.

A seguito dell’operazione, i fratelli Moretti hanno incrementato la loro partecipazione dal 50,1% al 95%, mentre FSI, pur uscendo dal capitale, continuerà a supportare la crescita della società. L’ingresso di Carlyle rappresenta un ulteriore passo nel percorso di sviluppo di Lynx, a conferma del crescente interesse degli investitori istituzionali nei confronti del settore tecnologico italiano.

DLA Piper ha agito con un team multidisciplinare composto dal partner Luciano Morello, coadiuvato dagli avvocati Martina Antoniutti, Gianfranco Giorgio e Chiara Campagna, per i profili finanziari legati all’emissione del prestito obbligazionario, dal partner Fabio del Bene, coadiuvato dagli avvocati Ornella Vastola e Stefano Montalbetti, per i profili corporate, dai partner Antonio Tomassini e Alessandro Martinelli, coadiuvati dall’avvocato Alberto Sandalo, per i profili tax, e dal partner Alessandro Boso Caretta, coadiuvato dall’avvocato Massimo D’Andrea, per i profili golden power.

Latham & Watkins ha agito al fianco di The Carlyle Group con un team multidisciplinare guidato da Alessia De Coppi e Giovanni Spedicato, con la supervisione di Stefano Sciolla e Marcello Bragliani, e composto da Nicholas Luraghi, Andrea Carvelli, Pasquale Spiezio, Mattia Montaini e Matteo Crespi. Lo studio ha anche prestato assistenza per i profili regolamentari con un team composto da Cesare Milani, Edoardo Cassinelli e Irene Terenghi.