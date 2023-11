Doppio grado di controllo sulle frodi Intra Ue di Anna Abagnale e Benedetto Santacroce









Garanzie per le operazioni intraUE rese da soggetti esteri e nuovi obblighi per i rappresentanti fiscali. Lo schema di decreto legislativo in materia di accertamento prevede misure specifiche anche per l’Iva (articolo 4).

Al fine di prevenire e contrastare le frodi e l’evasione d’imposta, per i soggetti extraUE che intendono effettuare da o verso l’Italia operazioni intracomunitarie, tramite un rappresentante fiscale, sarà introdotto l’obbligo di prestare un’idonea garanzia. Sembrerebbe che la stessa...