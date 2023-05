Eccedenze Ace, priorità all’uso dei crediti d’imposta di Giorgio Gavelli

L’eccedenza Ace 2022 può essere in parte sottratta all’utilizzo (senza determinarne la perdita) qualora l’impresa intenda “consumare” prioritariamente non solo le perdite pregresse (come i modelli hanno sempre previsto) ma anche le eccedenze di crediti d’imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto e versamenti in acconto, secondo un meccanismo simile a quello che, tradizionalmente, l’articolo 84 Tuir consente per le perdite. Trova così riflesso nei modelli dichiarativi il principio di diritto...