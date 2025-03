Enti non commerciali: cessione brevetti tassata come reddito diverso

Enti non commerciali: la cessione di un brevetto è tassata come reddito diverso in quanto la persona giuridica non può qualificarsi come inventore. Questo il principio che emerge dalla risposta n. 51/2025, con cui l’agenzia delle Entrate affronta il tema della tassazione applicabile alla cessione delle risultanze «brevettate» delle attività di ricerca scientifica svolte dai dipendenti di un ente non commerciale.

L’istante, una fondazione avente come finalità lo svolgimento e la divulgazione di ricerche...