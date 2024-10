Enti sportivi dilettantistici, il decreto Omnibus conferma l’esclusione Iva

Fino al 31 dicembre 2024 è possibile, per le associazioni e per le società sportive dilettantistiche, applicare il regime di esclusione Iva per i corrispettivi specifici derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali. La conferma arriva con la conversione del c.d. decreto Omnibus, ad opera della legge 143/2024 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 236 dell’8 ottobre 2024.

Il legislatore conferma espressamente l’applicazione del regime di esclusione Iva (Dpr 633/72) – fino al 31 dicembre 2024 – per i corrispettivi specifici derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali sia per le associazioni sportive dilettantistiche sia per le società sportive dilettantistiche, in forza dell’espresso rinvio di cui all’articolo 90, comma 1, Legge 289/2002.

Il tutto in attesa dell’entrata in vigore delle novità del c.d. decreto Fisco-lavoro (Dl 146/2021), vale a dire quelle...