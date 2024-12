Esente Imu l’immobile in comodato d’uso gratuito a un Ets

La domanda Una società semplice è proprietaria di un immobile che viene dato in comodato d’uso gratuito ad un ente del Terzo settore iscritto al Runts. L’Ets comodatario può beneficiare dell'esenzione Imu?

P. C. - Torino

La risposta è positiva alle condizioni fissate dall’articolo 82 del Dlgs 117/2017 e dall’articolo 1, comma 71, legge 213/2023. L’articolo 82 del Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017) prevede un regime di esenzione Imu per gli immobili posseduti e utilizzati, e quindi anche ottenuti in comodato gratuito, dagli enti non commerciali del Terzo settore, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, ...