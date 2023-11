Fatture elettroniche, le regole del Codice della Pa digitale valgono anche per gli operatori privati

Nel question time alla Camera il Mef ricorda che, se il documento è archiviato per legge, «cessa l’obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese»

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Anche i documenti fiscali, come la fattura elettronica, sono soggetti alla disciplina in materia di conservazione dei documenti informatici. Disciplina dettata dal Dlgs 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale, Cad) e dalle regole tecniche dell’Agid (l’Agenzia per l’Italia digitale).

Dunque, in base all’ articolo 43 del Cad, se il documento informatico è conservato per legge da una Pa, «cessa l’obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese», che possono in ogni momento richiederne...