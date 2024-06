Fatture agli esportatori abituali: più facile sanare le irregolarità

Con il ritocco di una sola norma e con le modifiche alla disciplina della regolarizzazione per le fatture errate, il decreto delegato in tema di sanzioni cambia decisamente lo scenario delle violazioni in materia di plafond degli esportatori abituali.

La disposizione è rappresentata dal nuovo comma 3 dell’articolo 7 del Dlgs 471/1997, secondo cui chi emette fattura non imponibile in mancanza della dichiarazione d’intento, dal 1° settembre prossimo, sarà punito con la sanzione unica del 70% dell’imposta...