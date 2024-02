Fatture sanitare trasmesse alle Entrate per i controlli fiscali

L’agenzia delle entrate acquisirà dal sistema tessera sanitaria i dati delle fatture emesse a privati da strutture e professionisti sanitari, escludendo però i dati idonei a rivelare lo stato di salute del cliente. Saranno conservati per otto anni e usati per i controlli.

Lo prevede un decreto interministeriale in corso di pubblicazione in gazzetta ufficiale, in attuazione dell’art. 10-bis Dl 119/2018, che vieta agli operatori sanitari di emettere fattura elettronica tramite Sdi. Per bilanciare protezione...