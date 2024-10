Formazione, analisi e studi congiunti tra commercialisti e Guardia di Finanza

Si rafforza la collaborazione tra la Guardia di Finanza e i commercialisti. Grazie a un protocollo di intesa che promuove le sinergie tra i professionisti e la Gdf per contrastare l’illegalità e in particolare il riciclaggio di denaro sporco. Il 15 ottobre i vertici di Guardia di finanza e Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec) hanno siglato un protocollo d’intesa per favorire lo scambio di informazioni, dati e analisi in chiave antiriciclaggio e prevenzione...

