Giovani lontano dalle professioni. Ingresso lungo e redditi bassi di Maria Carla De Cesari

Negli ultimi anni le nuove leve che esercitano l’attività professionale sono sempre meno e a livello di sistema è difficile coprire il turn over. I compensi non tengono il passo dell’inflazione. Il Sole 24 Ore apre il dibattito su come si può sovvertire questa situazione che ipoteca il futuro









Professioni sempre meno attrattive per i giovani. L’ultimo segnale di allarme in ordine di tempo è arrivato qualche giorno fa dalla Cassa nazionale del notariato che in un comunicato parla espressamente di «calo delle vocazioni» e di un fenomeno di «prepensionamento». Due facce ricondotte alla stessa medaglia: il calo dei repertori, molto sensibile negli ultimi anni.

Per gli under 45 il repertorio medio netto (che comprende le attività da pubblico ufficiale...