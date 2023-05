Green Deal, a luglio la prima scadenza per il programma Life di Roberto Lenzi









Grandi imprese e Pmi italiane possono accedere al programma europeo Life per finanziare progetti di economia circolare, transizione energetica e mitigazione dell’impatto sul clima. La Commissione europea ha dato il via a una serie di bandi per il 2023, mettendo a disposizione 611 milioni di euro. Per l’economia circolare saranno erogati incentivi fino al 60% a fondo perduto.

I progetti devono essere presentati sul portale telematico di accesso ai fondi diretti, con varie scadenze (vedi scheda...