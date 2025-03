Grossisti e venditori al test della matrice per il transfer pricing

Lo scorso 24 febbraio l’Ocse ha pubblicato il Consolidated Report sull’Amount B del Primo pilastro (Pillar One). Si tratta di una delle ultime misure introdotte dall’Ocse ed è finalizzata – nell’ambito della disciplina prezzi di trasferimento – a semplificare l’applicazione del principio di libera concorrenza per le attività routinarie di distribuzione all’ingrosso, di agenti e commissionari alla vendita, focalizzandosi in particolare sui Paesi a bassa capacità di reddito ove risulta difficile svolgere...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi