Gruppo Iva, esercizio dell'opzione con validità dal 2025

Cosa scade Esercizio dell'opzione per la costituzione di un Gruppo Iva, che permette di individuare un unico soggetto passivo in luogo di tutti gli aderenti.

Per chi In genere sono interessati all'opzione quei soggetti che effettuano operazioni esenti (es. banche e assicurazioni) i quali potrebbero non essere in grado di detrarre l'Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi necessari per lo svolgimento della propria attività.