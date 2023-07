I crediti del professionista nella comunione de residuo

I crediti del professionista verso i clienti rientrano nella comunione «de residuo» (regime che si instaura tra i coniugi nel momento in cui cessa, ad esempio, per morte o divorzio, la comunione legale). Così la Cassazione nell’ordinanza 16993/2023, nella quale l’articolo 177, lettera c) del Codice civile, quando si riferisce ai «proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi» si deve interpretare nel senso di ricomprendere anche i crediti del professionista per prestazioni eseguite (e non...