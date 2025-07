Il certificato preliminare attesta la correttezza di tutti gli atti preparatori

La normativa in tema di certificato preliminare (la procedura per la sua emanazione, il suo contenuto e i controlli che debbono essere effettuati al fine del suo rilascio) è senz’altro una delle peculiarità più rilevanti della normativa in tema di fusione transfrontaliera.

Rispetto alla mancanza di disposizioni in tal senso nel vigore della normativa anteriore al Dlgs. 19/2023, è stata anzitutto introdotta la novità secondo cui il certificato preliminare inerente alla società italiana partecipante...