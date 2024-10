Concordato, per le Casse salta l’allineamento fisco-contributi

La definizione del concordato preventivo - biennale per i contribuenti soggetti agli Isa, annuale per coloro che si avvalgono del regime forfettario - ha effetto anche sul calcolo dei contributi previdenziali di imprenditori e professionisti. È quanto si evince dalla lettura dell’articolo 19 del Dlgs 12 febbraio 2024 n. 13, che dispone che nel periodo di vigenza del concordato preventivo il reddito effettivamente conseguito non rileva né ai fini della determinazione delle imposte sui redditi né in...

