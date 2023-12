Il credito mancante in RU non è in automatico «inesistente»

La distinzione tra credito non spettante e inesistente è uno dei temi fiscali più caldi, tanto che anche la delega fiscale promette una parola di chiarezza.

Mentre le sanzioni per credito non spettante sono pari al 30% del credito indebitamente compensato, quelle riferite al credito inesistente vanno dal 100% al 200 per cento. Nel caso di credito inesistente, il recupero può avvenire entro l’ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito in compensazione.

Il Dlgs 471/97, articolo13, comma ...