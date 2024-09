Il mancato rispetto delle specifiche telematiche non invalida il deposito

Non è inammissibile il ricorso notificato come “scansione” e non come atto nativo digitale perché «la violazione delle norme tecniche del processo tributario telematico non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l’obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice». Così si è pronunciata la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia (sentenza n. 2361 del 13 settembre 2024).

La disputa tra contribuente e fisco concerneva due avvisi di liquidazione...