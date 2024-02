Il ravvedimento speciale riapre e salva le dichiarazioni 2023

Il ravvedimento speciale riapre i battenti e potrà riguardare le dichiarazioni annuali Iva, redditi e Irap relative al 2022, validamente presentate. Con un emendamento al decreto Milleproroghe, dal titolo «Ravvedimento speciale per le violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022», è disposto che le norme di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di Bilancio per il 2023), si applicano anche alle violazioni...

