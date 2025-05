Il sequestro dei crediti “superbonus” in danno ai cessionari in buona fede È pacifico l’orientamento della giurisprudenza penale che legittima il sequestro di “crediti superbonus” anche in capo a soggetti terzi che li hanno acquistati inconsapevoli della loro genesi fraudolenta. Il rischio di incorrere nel delitto di indebita compensazione di crediti inesistenti risulta essere concreto per i cessionari in buona fede, ai quali non resta che cautelarsi a monte, in fase di redazione del contratto di cessione, attraverso adeguate clausole di manleva