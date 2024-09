Il visto del professionista non abilitato non blocca l’utilizzo del credito Iva

La mancata iscrizione del professionista che appone il visto di conformità all’elenco dei soggetti abilitati non incide sulla spettanza del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale di importo superiore a 10mila euro. È questo il principio affermato dalla Cgt di primo grado di Bari in due recenti sentenze (n. 1132/8/2024 del 31 maggio scorso e n. 1442/5/2024 del 12 luglio scorso) nelle quali viene ribadito che l’apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto non iscritto nell...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 1 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi