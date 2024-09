Imprese tolte dal Registro, il liquidatore mantiene la rappresentanza

Gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese sono sospesi per cinque anni in favore dell’amministrazione finanziaria e degli agenti di riscossione, ma le pretese tributarie devono essere fatte valere con atti impositivi ritualmente notificati presso la sede legale della società oramai estinta e nei confronti dell’ultimo suo legale rappresentante, amministratore o liquidatore. E se costui nel corso di questi cinque anni è deceduto l’ente impositore non può rivolgersi ai...

