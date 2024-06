Imu, cosa deve fare chi ha omesso (o sbagliato) l’acconto del 17 giugno

Il 17 giugno è scaduto il termine per versare l’acconto Imu 2024 ma è ancora possibile correggere alcuni errori formali (come l’indicazione del codice tributo o del codice catastale) o sostanziali, come l’omesso o insufficiente versamento. Per questi si apre la strada del ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs 472/97), che consente al contribuente di regolarizzare la propria posizione con il versamento di una sanzione ridotta e degli interessi legali (che dal 1° gennaio 2024 sono scesi al 2,5...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 1 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi