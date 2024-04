Imu sulle occupazioni abusive, restituzione possibile non oltre i cinque anni dal pagamento

La sentenza 60/2024 della Corte costituzionale (si veda l’articolo «Niente Imu se l’occupazione abusiva è stata denunciata») apre la strada alle istanze di rimborso dei contribuenti che si trovano nella situazione descritta nella pronuncia di illegittimità. A questo riguardo, si ricorda che per costante orientamento dei giudici di vertice, la sentenza di incostituzionalità, in linea di principio, non riapre i termini per la proposizione delle domande di restituzione. Per verificare il diritto del...

