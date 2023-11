Imu, rimborso Ires-Irap per la quota indeducibile di Giovanni Parente

La Cgt Trieste apre alla restituzione in presenza di uno sconto parziale. Lo sgravio integrale è stato introdotto solo a partire dal 2022









Si apre uno spiraglio per il rimborso della quota Imu parzialmente indeducibile dall’Ires e dall’Irap per gli immobili strumentali delle imprese. A segnare una nuova linea interpretativa rispetto alla giurisprudenza precedente è la Cgt Trieste con la sentenza 206/1/2023 (presidente Fadel, relatore Psaila). Per i giudici triestini, infatti, il diritto al rimborso spetta anche con riferimento alle annualità (nel caso esaminato era il 2016), in cui era prevista una deducibilità parziale dal reddito ...