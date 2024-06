Incentivi Zes unica, domande al via. Modello di comunicazione sul sito delle Entrate

L’agenzia delle Entrate ha pubblicato online il provvedimento che approva il modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica). Il modello è previsto dal decreto del ministero per gli Affari europei, il Sud, la coesione e il Pnrr e del ministero dell’Economia (si veda Il Sole-24 Ore del 18 maggio) che disciplina l’incentivo per il quale sono disponibili complessivamente 1,8 miliardi...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 1 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi