Le ordinanze della Cassazione nn. 19956 e 19960 (si veda Il Sole 24 Ore di ieri) segnano un punto di svolta nell’interpretazione dei poteri istruttori dell’Amministrazione in materia di indagini bancarie. I giudici di legittimità sollecitati da una consolidata giurisprudenza europea hanno ridefinito la natura e la funzione dell’autorizzazione per l’esecuzione delle indagini finanziarie.

Tale atto, tradizionalmente relegato a un ruolo meramente interno e organizzativo, viene elevato a “titolo dell’...