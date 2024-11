Informazioni ambientali e sulla filiera utili anche per i controlli 231

È opportuno domandarsi se i nuovi obblighi in materia di reporting di sostenibilità abbiano impatti anche sulle attività dell’organismo di vigilanza (Odv), se nominato sulla base del Dlgs 231/2001.

Bisogna ricordare che il Dlgs 125/2024 non prevede che per le violazioni degli obblighi derivanti dallo stesso Dlgs si applichino gli articoli 2621, 2622 (false comunicazioni sociali per società quotate e non), a differenza di quanto originariamente stabilito nello schema di decreto di recepimento della...