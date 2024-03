Interventi edilizi con doppio vantaggio fiscale per le imprese

La domanda

Una società prende in locazione un immobile per l’avvio dell’attività di casa vacanze. A tal fine è necessario apportare rilevanti modifiche all’appartamento. Tra i lavori di ristrutturazione ce sono alcuni che rientrano nell’ecobonus e che fanno maturare dei crediti d’imposta. Come indicato dall’Oic, i crediti d’imposta vanno considerati come contributi in c/impianti che quindi vanno a ridurre il costo di deduzione delle quote di ammortamento. Supponendo che si scelga il metodo diretto di registrazione dei contributi in c/impianti, si chiede se, in sede dichiarativa, la società può apportare una variazione in diminuzione pari alla differenza tra le quote di ammortamento calcolate sul costo del bene al lordo del contributo e le minori quote stanziate in bilancio in relazione al costo al netto del contributo stesso. In questo modo la società dedurrebbe il 100% del costo dei lavori e otterrebbe il credito d’imposta previsto dalle norme fiscali. È possibile applicare tale soluzione che è stata prospettata al punto 5 della risoluzione 241 del 19 luglio 2002 per i crediti d’imposta del mezzogiorno anche ai crediti d’imposta per le ristrutturazioni?

C. C. . Salerno