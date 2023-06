Irap, deduzione forfettaria di 8.000 euro per la società non operativa di Gianluca Dan

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







La domanda Con riferimento a una società non operativa ex articolo 30 della legge 724/94, è corretto che non venga applicata la deduzione forfettaria 8mila euro nel modello Irap in presenza di reddito positivo calcolato automaticamente?

S. S. - Varese

Non si riscontrano limitazioni normative e le istruzioni al modello Irap confermano che una società non operativa può usufruire della deduzione forfettaria di 8.000 euro prevista dal comma 4-bis dell’articolo 11 del Dlgs 471/1997, riferibile proporzionalmente al valore della produzione. Tale deduzione compete per i seguenti importi:

a) 8.000 euro se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;

b) 6.000 euro se la base imponibile supera180.759,91 euro ma non 180.839,91 euro;

c) 4.000 euro se la ...