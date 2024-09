Isa, modifiche congiunturali già incorporate nel software

Approda (finalmente) in Gazzetta ufficiale (con la pubblicazione sul supplemento ordinario 34 del 10 settembre) il decreto datato 29 aprile 2024 con il quale sono approvate le modifiche agli indici di affidabilità fiscale.

In realtà stando a quanto si apprende le modifiche in questione non dovrebbero impattare sull’attuale versione del software Isa 2024 (2.0 del 15 giugno 2024) in quanto le stesse avrebbero già dovuto integrare l’applicativo sin dalla sua originaria approvazione.

Questo perché, il ...