Iva sugli eventi, le ultime indicazioni ufficiali sulla territorialità continuano a contraddirsi di Anna Abagnale e Benedetto Santacroce

Il punto sui criteri stabiliti dal Principio di interpretazione n. 1 di Modulo 24 Iva: le risposte a interpello 353 e 209 del 2022 vanno in direzioni opposte. Non convince la classificazione delle lezioni interattive online.

La territorialità dell’Iva relativa a una manifestazione o un evento si sposta a seconda della natura dell’operazione resa (intera organizzazione dell’evento o mero accesso allo stesso) e a seconda della natura del destinatario (soggetto business o consumer).



Nel corso degli anni, una prassi talvolta non perfettamente in linea con gli ordinamenti espressi dalla Corte di giustizia europea ha interpretato in maniera poco coerente le regole – a dire il vero già di per sé poco lineari...