L’attuazione della delega trae forza dai principi costituzionali di Enrico De Mita









La legge delega può trovare espressione e attuazione solo se sarà in grado di favorire una rivoluzione culturale.

Il dibattito attuale sui decreti delegati sembra spesso ispirato dalla antica passione per il discorrere sulle riforme che non arriveranno mai o non verranno mai attuate.

L’effettiva attuazione delle riforme deve essere riportata nell’alveo dei principi costituzionali. Il ruolo degli interpreti è – se si vuole - «nomopoietico», in questa fase: costruire il tracciato necessario anzitutto...