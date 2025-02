L’era della cybersecurity per imprese e Pa: dal 28 febbraio nuovi obblighi (e pesanti sanzioni)

Per imprese e pubbliche amministrazioni inizia una nuova fase della cybersecurity, con nuovi adempimenti, ruoli e responsabilità – personali e aziendali – e nuove sanzioni collegate alla direttiva europea Nis2.

Registrazione sul portale Acn entro il 28 febbraio

Entro il 28 febbraio, i soggetti «essenziali» - imprese che operano in settori altamente critici come energia, trasporti, sanità, settore bancario, gestione delle risorse idriche e infrastrutture digitali – e i soggetti definiti dalla legge «importanti» cioè rilevanti per la sicurezza...