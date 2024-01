La bolletta doganale esonera dall’obbligo di comunicazione allo Sdi

La domanda Un’azienda che emette una fattura di vendita per cessione di beni in un paese extra Ue è obbligata a comunicare la fattura all’agenzia delle Entrate tramite lo SdI o essendo stata emessa bolletta doganale si è esonerati dall’invio così come previsto dall’articolo 1, comma 3-bis del Dlga 127 del 5 agosto 2015? In caso di esonero dell’invio, qualora l’azienda decidesse di provvedere comunque all’invio , si è liberi di farlo o si va incontro a una sanzione?

L. L. - Chieti

L’azienda che esporta i beni in paesi extra Ue è esonerata dall’obbligo di trasmissione al sistema si interscambio, al fine di ottemperare all’obbligo di comunicazione delle operazioni transfrontaliere (cosiddetto "esterometro"). Qualora l’azienda decida di trasmettere facoltativamente le fatture elettroniche, riferite alle esportazioni, tramite sistema di interscambio non è passibile di alcuna sanzione, in ragione dell’esonero espressamente previsto dalla normativa. In particolare, ai sensi dell...