La cessione parziale del compendio unico agricolo non compromette le agevolazioni
Con l’interpello n.205 l’agenzia delle Entrate ha chiarito che neanche la costituzione del diritto di superficie comporta la perdita automatica del beneficio
La costituzione del diritto di superficie o la vendita di terreni facenti parte del compendio unico non comporta sempre la decadenza dall’agevolazione. Lo chiarisce la risposta a interpello n. 205/2025 delle Entrate pubblicata il 6 agosto 2025. Si definisce “compendio unico” l’estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale (articolo 5bis del Dlgs n. 228 del 2001). A norma dell’articolo 5-bis della legge 97 del...