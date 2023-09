La Commissione Ue ora prova a uniformare le basi imponibili di Alessandro Galimberti









Alla vigilia del varo della Global minimum tax - che la Ue ha deciso di sbloccare dal 1° gennaio 2024, superando l’impasse della multilateralità Ocse - la Commissione di Bruxelles presenta quello destinato a diventare il progetto di avvicinamento e allineamento fiscale tra i 27. Se ancora non si parla di aliquote unificate per l’attrattività e la semplificazione rivolte agli investitori stranieri (e non solo), il regolatore europeo ha annunciato ieri il piano Befit (Business in Europe: Framework ...