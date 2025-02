La conversione in legge del “Milleproroghe” – prima parte

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025 la legge di conversione n. 15 del 21 febbraio 2025, del decreto-legge “Milleproroghe” n. 202 del 27 dicembre 2024, entrata in vigore il 25 febbraio 2025 che, tra le altre, proroga per tutto il 2025 e, quindi, non più fino al 31 marzo 2025, il divieto di invio delle fatture elettroniche al SdI da parte degli operatori sanitari.

Per gli operatori sanitari divieto di fatturazione elettronica per tutto il 2025

