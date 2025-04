La riforma della «231» occasione per motivare l’universo delle Pmi

Il progetto di riforma della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti coinvolge le Pmi in modo più specifico rispetto al passato.

Va detto, in via generale, che ad oggi, la pratica e concreta attuazione delle previsioni del Dlgs 231/2001, almeno per alcune aree di rischio, non sempre si concilia bene con la struttura di molte Pmi.

Le peculiarità della Pmi

La frequente concentrazione in poche persone (spesso soci e anche amministratori) della responsabilità delle principali funzioni aziendali rende di sovente...