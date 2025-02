La rivalutazione ai soli fini civilistici crea una riserva ordinaria di utili

La domanda Riserve in sospensione di imposta e affrancamento con aliquota del 10% alla luce del decreto legislativo di riforma Ires/Irpef. Una Srl nell'anno 2021, ha rivalutato, con perizia giurata, un immobile riveniente da un contratto di leasing che era stato portato a bilancio per il valore di riscatto. Questa rivalutazione è stata contabilizzata a riserve in sospensione d'imposta, quindi solo ai fini civilistici. È possibile effettuare oggi l'affrancamento?

N. B. - Vibo Valentia

L’effettuazione di una rivalutazione solamente civilistica senza versamento dell’imposta di rivalutazione determina dei maggiori valori civilistici iscritti in bilancio che non assumono valenza fiscale. La riserva derivante dalla rivalutazione solo civilistica è un’ordinaria riserva di utili imponibile in capo ai soci all’atto della distribuzione ma non in capo alla società, non è pertanto una riserva in sospensione d’imposta. In altri termini, nel caso del lettore, non si rileva nessuna riserva ...