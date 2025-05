Lavoratori autonomi, principio di cassa allargato

La riforma fiscale trova spazio nella dichiarazione dei redditi dei lavoratori autonomi. Il Dlgs 192/2024 ha apportato alcune importanti modifiche in materia di Irpef e le novità (salvo qualche eccezione) entrano in vigore già a partire dal periodo di imposta 2024. Di conseguenza, il modello Redditi Pf 2025, in particolare il quadro RE, è stato aggiornato per tenere conto delle nuove disposizioni.

Attività professionale/artistica

Una prima importante modifica si trova nel rigo RE2 relativo ai componenti derivanti dall’attività professionale...