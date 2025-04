Legno arredo, 25 milioni per potenziare la filiera

Sostenibilità, innovazione e identità produttiva. Sono questi i pilastri del nuovo bando, promosso dal ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit), che mette a disposizione 25 milioni per rafforzare la «filiera del legno per l’arredo al 100% nazionale», un’opportunità concreta per le imprese del settore che intendono investire in innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale.

L’iniziativa punta a rafforzare l’intera filiera del legno-arredo, incentivando una produzione completamente italiana...