Liquidazioni commissari, stop a prassi diverse di Patrizia Maciocchi









Per i compensi del commissario giudiziale, cade la distinzione tra attivo realizzato e inventariato e si si applicano i criteri previsti dal Dm 30/2012, anche se la norma non prevedeva il concordato con riserva, introdotto in un secondo momento. La Cassazione (sentenza 15790) si affida a una serie di princicpi di diritto, per sciogliere il nodo dei compensi dei commissari giudiziali, nominati nell’ambito di un concordato con riserva, quando la procedura del concordato preventivo non è ancora aperta...