Manovra 2025, gli articoli sulle principali novità in attesa del via libera alla Camera

Proseguono i lavori sulla manovra. Il Governo punta ad ottenere il via libera della Camera già venerdì 20 dicembre, probabilmente con un voto di fiducia.

Il disegno di legge di Bilancio 2025, che vale circa 28miliardi, prevede la rivalutazione permanente per partecipazioni e terreni e l’innalzamento a 35mila euro – solo per il 2025 - del limite di reddito di lavoro dipendente o pensione per accedere alla flat tax delle partite Iva; stretta su detrazioni per i contribuenti con redditi oltre i 75mila euro, spese di trasferta non pagate con modalità tracciabili, auto aziendali e stock options.

Tra le novità introdotte con gli emendamenti ci sono il bonus di 100 euro per chi acquista un nuovo elettrodomestico, l’aumento delle tariffe autostradali, una maggior detrazione (da 800 a 1.000 euro) per le spese scolastiche.

Quote e terreni rivalutabili, agevolazione permanente con possibilità di scomputo

Regime forfettario più facile per dipendenti e pensionati con la soglia a 35mila euro

Niente deduzione dei contributi dal reddito professionale

Anticipo bollo per il solo comparto vita