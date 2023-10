Manovra, solo mini ritocchi su conti correnti e pensioni di Marco Mobili e Gianni Trovati









Tanto tuonò che all’atto pratico non piovve. Dopo il cortocircuito un po’ politico e un po’ mediatico che ha accompagnato le prime bozze della legge di bilancio, l’ultima versione circolata ieri, nelle stesse ore in cui il ministero dell’Economia faceva sapere di aver inviato il testo finale a Palazzo Chigi per la trasmissione al Senato, non offre novità radicali sui due temi al centro della tempesta dei giorni scorsi, cioè la lotta all’evasione e le pensioni. Sul primo punto, la norma riscritta ...