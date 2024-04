Mappe catastali, nuove funzioni

In tema di aggiornamenti cartografici (frazionamenti e mappali) la risoluzione 20/E del 18 aprile 2024 dell’agenzia delle Entrate dispone il passaggio della procedura Pregeo 10 dalla versione «10.6.2 - Apag 2» in uso dall’aprile 2021, alla nuova versione «10.6.3 - Apag 2.15». Le nuove funzionalità della procedura riguardano i seguenti cinque aspetti: dematerializzazione della lettera di incarico; frazionamento degli enti urbani; rilascio degli estratti di mappa richiesti per via telematica e rilascio...

