Marchi e brevetti, voucher per Pmi e start up

«Voucher 3I - Investire in Innovazione», domande dal 10 dicembre 2024. L’iniziativa è rivolta alle microimprese e alle start-up innovative, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza sulle opportunità offerte dalla brevettazione delle invenzioni e per sostenere i processi di innovazione grazie a servizi di consulenza dedicati. Le domande devono essere presentate dalle microimprese e dalle start-up innovative interessate, esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma informatica...

